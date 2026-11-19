Заказывать товары на маркетплейсах девяти различных стран смогут кыргызстанцы, а байеры получат возможность закупать продукцию напрямую у поставщиков и продавать ее кыргызстанцам. В Бишкеке прошла презентация новой платформы KUAIDI AI GLOBAL, которая будет запущена в начале декабря.

Как рассказал в ходе презентации руководитель отдела по маркетингу и основатель KUAIDI AI Жолдошбек Марупов, работе платформы помогает искусственный интеллект, который может подобрать любой товар по его описанию, сравнить цены разных зарубежных маркетплейсов и заранее рассчитать итоговую стоимость заказа с учетом доставки и таможенных сборов.

« Наш принцип — «Доступ к миру в один клик»: житель любого региона Кыргызстана может заказать товар из 9 стран через одно мобильное приложение и забрать его в ближайшем пункте выдачи. Через нашу платформу можно оформить заказ на любой объем — хоть одну штуку, хоть тысячу. Жолдошбек Марупов

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44 пункта выдачи и умный подбор по бюджету

Разработчики отметили, что постарались сделать интерфейс максимально простым. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store.

На платформе объединены маркетплейсы из девяти направлений: США, Канады, Европы (объединенной в единое направление), ОАЭ, Турции, Южной Кореи, Японии, Китая и Вьетнама.

Для удобства пользователей все страницы автоматически переводятся на русский язык.

Заказать можно практически любую категорию товаров — от одежды и бытовой техники до автозапчастей и производственного оборудования, за исключением позиций, запрещенных законом.

«Искусственный интеллект может подобрать товары под ваши рост, размер или конкретную сумму. Допустим, впереди 1 сентября, нужно собрать детей в школу, а бюджет ограничен 20 тысячами сомов. Вы просто пишете в приложении: «У меня есть 20 тысяч, подбери одежду, обувь и портфель». Система сама найдет подходящие варианты из разных стран под эту сумму», — пояснил Марупов.

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) планируется открыть во всех 44 районах Кыргызстана. Так, покупки через KUAIDI будут доступны жителям всех регионов. На следующем этапе планируется запустить курьерскую доставку до двери.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 В Бишкеке презентовали платформу KUAIDI AI

Новые возможности для байеров

По задумке команды KUAIDI AI GLOBAL новая платформа позволит не только покупать товары, но и продавать их. Компания предлагает байерам и предпринимателям выгодные условия сотрудничества — доступ к товарам производителей Китая, при этом не тратя времени и денег на перелеты, чтобы самому выбрать товар. Продавать товары предприниматели смогут через это же приложение в специальном разделе «Витрина байера».

«На рынках мы привыкли ходить, смотреть ткани или запчасти. Теперь мы сделали витрину электронной.

Раньше нужно было лететь в другую страну, тратиться на билеты и жилье, ждать товар месяц, арендовать контейнер или бутик, нанимать кладовщика, бухгалтера и продавца. А потом проходит сезон, и товар теряет актуальность.

Мы убрали все эти преграды: вам не нужен ни склад, ни аренда контейнера. При желании можете летать за границу, а можете работать онлайн прямо из Кыргызстана», — пояснил Жолдошбек Марупов.

Кроме этого, байеру не нужно выкупать товар за свой счет. Средства производитель получает после выкупа клиента. Разница между оптовой ценой поставщика и розничной ценой на витрине — доход байера. Также предусмотрена комиссия для платформы.

Искусственный интеллект, внедренный в платформу, помогает и байерам — анализирует спрос, переводит переписку с китайскими производителями и отвечает клиентам на типовые вопросы.

Для сотрудничества с платформой байеру необходимо иметь ИП и заключить договор с компанией. Стоимость подключения составляет 100 долларов — в нее входят доступ к закрытой CRM-системе с оптовыми ценами, аналитика и 14-дневное пошаговое обучение. По экономическим расчетам команды, в первые полгода работы на платформу планируется привлечь около 2 тысяч байеров — этого достаточно, чтобы полностью наполнить витрину разнообразными товарами.

Свое представительство в Китае и защита от брака

Самым популярным вопросом среди предпринимателей, пришедших на презентацию, стало качество товара. Как байеры смогут выбирать товар, не видя его вживую?

Как сообщили в KUAIDI AI GLOBAL, за сотрудничество с китайскими производителями и проверку качества товара отвечает партнер платформы Гульнур. Она этническая кыргызка, уроженка Кызылсу-Кыргызского автономного округа в Китае.

Гульнур рассказала, что в сфере электронной коммерции работает уже 11 лет, владеет несколькими компаниями в Урумчи, Гуанчжоу и Гонконге и имеет прямые контакты более чем с 500 фабриками.

Таким образом, платформа имеет свое представительство в Китае и все вопросы с поставщиками, хранением товара и его качеством берет на себя.

«Я давно хотела создать подобный проект в Кыргызстане и когда команда KUAIDI рассказала об этой платформе, я сразу согласилась. Наши главные ценности полностью совпали. Первая цель — напрямую, без цепочки посредников, соединить качественных и надежных китайских производителей с покупателями в Кыргызстане. Вторая — дать возможность легкого старта в бизнесе тем, у кого нет большого капитала, особенно женщинам, которые заняты семьей и ищут дополнительный доход», — рассказала Гульнур.

Она ответила на все вопросы собравшихся на встрече байеров, заверив, что сама лично будет проверять качество выбранных ими товаров для того, чтобы среди них не было брака.

При этом представители компании обозначили отличия от привычных массовых маркетплейсов — возврат товара, потому что покупатель передумал или ему не подошел размер, после получения посылки не предусмотрен.

Отменить заказ можно до момента его отправки со склада за рубежом. Что касается заводского брака, то команда дорабатывает договоры с фабриками, чтобы замена или компенсация бракованных позиций происходили за счет самого производителя.

Поддержка бизнеса и планы на будущее

Команда акцентировала внимание на поддержке предпринимателей Кыргызстана. Компания запустила социальную инициативу — грант в 100 тысяч сомов за лучшие бизнес-планы. При этом участникам не обязательно работать с платформой KUAIDI.

«Мы просто хотим дать людям в регионах толчок, чтобы они могли начать свое дело. Впереди — отбор в Джалал-Абаде, Нарыне, Оше и Бишкеке», — сообщил Жолдошбек Марупов.

В перспективе рассматривается возможность выставлять на электронных витринах и продукцию отечественных производителей.

А уже через полтора года компания рассчитывает выйти на экспорт — открыть поставки кыргызстанской и транзитной продукции на рынки России, Казахстана и Узбекистана.

На сайте и странице компании в Instagram можно получить дополнительную информацию, а также следить за датой начала продаж в системе.