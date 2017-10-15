Зафиксировано 14 попыток проголосовать со старым паспортом

14 граждан Кыргызстана пытались проголосовать по паспорту образца 1994 года. Об этом сегодня сообщил председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев.

Он также призвал избирателей для выполнения своего гражданского долга обращаться по месту прописки.

«Наши аппараты работают. Только в Узгене была техническая неполадка. Некоторые избиратели не могут найти себя в списке, потому что пришли не по месту прописки. Поэтому просим уточнить ваш УИК по горячий линии 119. Также напоминаем, что можно проголосовать по образцу ID-card и по общегражданскому паспорту 2004 и 2017 годов», — сказал Дастан Догоев.