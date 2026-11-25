В Псковской области России предлагают обучать детей мигрантов на платной основе. С инициативой выступил депутат местного Законодательного собрания Антон Минаков.

Среди прочих предложений представителя ЛДПР — перевод обучения детей иностранных работников исключительно на платную основу и безусловная депортация нелегальных мигрантов.

«ЛДПР не против трудовой миграции как таковой в целом, поскольку в стране есть проблемы, и одна из них — нехватка рабочей силы. Но мы выступаем категорически против нелегальной миграции», — сказал он.

По словам Антона Минакова, любое пребывание в Российской Федерации с целью заработка должно сопровождаться официальным оформлением документов и уплатой налогов. Если же этого нет, по его мнению, к нарушителям должны применяться самые строгие меры, включая внесение в стоп-листы и выдворение из страны.

Депутат выступает за пересмотр порядка доступа к бесплатному образованию для семей мигрантов.

«Мы выступаем за то, чтобы дети мигрантов, которые приезжают со своими родителями, обучались только на платной основе. Никаких бюджетных мест детям мигрантов. Я убежден, что бюджетные средства нашего государства должны работать только на граждан России и только на наших детей», — добавил он.