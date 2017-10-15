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Выборы

МВД: На избирательных участках в Кыргызстане правонарушений нет

На данный час на избирательных участках в Кыргызстане правонарушений не зарегистрировано, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе МВД.

По их данным, по отдельным хулиганским действиям вне участков ведется разбирательство.

«Сотрудники милиции не имеют права вмешиваться в работу членов участковых избирательных комиссий, однако следят на всех участках за общественной безопасностью. С 12 октября мы перешли на усиленный режим службы», — отметили в ведомстве.

В обеспечении общественного порядка и безопасности задействовано около 10 тысяч сотрудников милиции, а также около 12 тысяч членов добровольных народных дружин.

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента. 
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