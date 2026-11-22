Урочище Бойрок и октябрьский Бишкек: фото и видео читателей 24.kg
Золотая осень в Бишкеке, ноябрьский дождь, березовая роща в горах, потрясающий закат в Кара-Балте, фантастические облака в Бооме и Иссык-Куль — то, что мы сегодня увидим в нашей рубрике. Кстати, «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.
Для начала вернемся в нашу прекрасную золотую осень, которая дарила нам не только тепло, но потрясающую палитру красок. Фотографии в парке Победы и районе парков «Ынтымак» и «Адинай» сделал Николай Манаковский.
А вот уже и первый ноябрьский дождь, как первое предупреждение о том, что все-таки на дворе поздняя осень. Фото сделала Мээрим Акназарова.
Отправляемся в красивейшее урочище Бойрок (Березовая роща), которое находится по пути к хижине Рацека. Там побывал Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).
После горных путешествий полюбуемся невероятными красками заката в Кара-Балте. Видео сделала Асель Исаева.
И еще немного природных фантазий — потрясающие облака в Боомском ущелье, которые удалось сфотографировать Рысбеку Кененбаеву.
Отправляемся на Иссык-Куль. Там, в селе Кызыл-Суу, что на южном берегу озера свои фотографии сделал Василий Павлов.
И в завершение нашего небольшого путешествия полюбуемся ноябрьских рассветом на Иссык-Куле. Фотографию сделал Сергей Ханов.
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Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.
Надеемся, работы наших авторов, не оставили вас равнодушными и заставили заглянуть в собственные архивы. Помните, стать создателем рубрики «Мгновения жизни» очень просто.
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