Золотая осень в Бишкеке, ноябрьский дождь, березовая роща в горах, потрясающий закат в Кара-Балте, фантастические облака в Бооме и Иссык-Куль — то, что мы сегодня увидим в нашей рубрике. Кстати, «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.

Для начала вернемся в нашу прекрасную золотую осень, которая дарила нам не только тепло, но потрясающую палитру красок. Фотографии в парке Победы и районе парков «Ынтымак» и «Адинай» сделал Николай Манаковский.

А вот уже и первый ноябрьский дождь, как первое предупреждение о том, что все-таки на дворе поздняя осень. Фото сделала Мээрим Акназарова.

Отправляемся в красивейшее урочище Бойрок (Березовая роща), которое находится по пути к хижине Рацека. Там побывал Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).

После горных путешествий полюбуемся невероятными красками заката в Кара-Балте. Видео сделала Асель Исаева.

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И еще немного природных фантазий — потрясающие облака в Боомском ущелье, которые удалось сфотографировать Рысбеку Кененбаеву.

Отправляемся на Иссык-Куль. Там, в селе Кызыл-Суу, что на южном берегу озера свои фотографии сделал Василий Павлов.

И в завершение нашего небольшого путешествия полюбуемся ноябрьских рассветом на Иссык-Куле. Фотографию сделал Сергей Ханов.

Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.

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Надеемся, работы наших авторов, не оставили вас равнодушными и заставили заглянуть в собственные архивы. Помните, стать создателем рубрики «Мгновения жизни» очень просто.

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