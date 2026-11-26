Хакеры взломали крупнейший менеджер паролей 1Password и похитили данные. Об этом сообщается на сайте компании.

Указано, что в ходе кибератаки на крупнейший менеджер паролей хакерам удалось похитить часть персональных данных пользователей.

В 1Password отметили, что злоумышленники получили доступ к корпоративному аккаунту сотрудника в GitHub, в котором хранился исходный код. Они использовали доступ этого сотрудника для внедрения вредоносного кода на внутренние серверы компании.

Это позволило злоумышленникам получить некоторые данные о клиентах 1Password, в том числе их имена и адреса электронной почты, которые использовались для входа в аккаунт, и сведения о дате создания аккаунта 1Password и времени последнего входа пользователей.

В компании подчеркнули, что хакеры не смогли получить доступ к хранилищам клиентов, в которых хранятся их пароли. Отмечается, что злоумышленники не имеют доступа к паролям клиентских аккаунтов или их секретным ключам, которые используются для шифрования паролей. Кроме того, в ходе инцидента не пострадали приложения и расширения 1Password, заверили в компании.