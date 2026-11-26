Зять президента США Дональда Трампа, являющийся одним из его спецпосланников для переговоров с Россией и Украиной, Джаред Кушнер назвал лидера РФ Владимира Путина исторической фигурой и гроссмейстером политики, желающим мира.

«Людям может нравиться, что он сделал, может не нравиться, но он определенно гроссмейстер политики. Он историческая фигура.

По нашей со Стивом [Уиткоффом] оценке, Путин не только хочет мира, он хочет попытаться изменить отношения с Америкой», — сказал он в интервью главе издательского дома Alex Springer Матиасу Депфнеру.

И добавил, что президент России точно хочет попытаться найти, может быть, способ начать все заново.

Собеседник журналиста также отметил, что Владимир Путин очень тщательно готовится к встречам с ним и Стивом Уиткоффом и прорабатывает все вопросы вместе со своей командой.

«Перед встречами президент Путин всегда очень хорошо организован. Он всегда очень хорошо подготовлен, вдумчив и внимателен. Во время наших бесед он делает много заметок, а затем очень четко и конкретно передает свои мысли», — рассказал Джаред Кушнер.

Он признал, что украинский кризис превратился в прокси-войну Европы против России.