Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров встретился с председателем Высшего избирательного совета Турецкой Республики доктором Сердаром Мутта.

По данным ЦИК, Шайназаров поздравил доктора Сердара Мутта с назначением на должность председателя Высшего избирательного совета Турции и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото ЦИК КР

Стороны подчеркнули дружественный и братский характер отношений между народами двух стран, отметив важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между избирательными органами, обмена опытом и практиками в сфере организации и проведения выборов.

Глава ЦИК КР пригласил Сердара Мутта и турецкую сторону принять участие в качестве международных наблюдателей в предстоящих выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 27 января 2027 года.

В свою очередь, доктор Сердар Мутта выразил готовность посетить Кыргызскую Республику и принять участие в предстоящих выборах.