Кыргызстан и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере гражданской авиации. Об этом сообщило Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров КР.

Документ подписан по итогам двусторонней встречи делегации кыргызского авиационного ведомства с директором Федерального управления гражданской авиации Швейцарии (FOCA) Франсин Циммерманн.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, развитие гражданской авиации и новые направления взаимодействия между авиационными администрациями двух стран.

Подписанный меморандум предусматривает укрепление профессиональных связей, обмен опытом и экспертными знаниями, а также реализацию совместных инициатив.

Особое внимание планируется уделить изучению швейцарского опыта в области регулирования гражданской авиации и совершенствованию авиационной системы Кыргызстана в соответствии с международными стандартами.

В Госагентстве гражданской авиации отметили, что достигнутые договоренности должны способствовать укреплению институционального потенциала отрасли и повышению эффективности работы национальной авиационной системы.