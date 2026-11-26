Новые горизонты для кыргызской авиации. О чем договорились со Швейцарией
Кыргызстан и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере гражданской авиации. Об этом сообщило Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров КР.
Документ подписан по итогам двусторонней встречи делегации кыргызского авиационного ведомства с директором Федерального управления гражданской авиации Швейцарии (FOCA) Франсин Циммерманн.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, развитие гражданской авиации и новые направления взаимодействия между авиационными администрациями двух стран.
Подписанный меморандум предусматривает укрепление профессиональных связей, обмен опытом и экспертными знаниями, а также реализацию совместных инициатив.
Особое внимание планируется уделить изучению швейцарского опыта в области регулирования гражданской авиации и совершенствованию авиационной системы Кыргызстана в соответствии с международными стандартами.
В Госагентстве гражданской авиации отметили, что достигнутые договоренности должны способствовать укреплению институционального потенциала отрасли и повышению эффективности работы национальной авиационной системы.