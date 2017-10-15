Явка избирателей в Кыргызстане на 16.00 составила 35,8 процента

На 16.00 по всей республике явка избирателей на выборах президента составила 35,8 процента. Об этом на брифинге в правительстве сообщил начальник Республиканского штаба по проведению выборов главы государства первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, явка по областям на это же время сложилась следующим образом:

- Бишкек - 39,1 процента;

- Чуйская область - 32,7 процента;

- Иссык-Кульская область - 34,3 процента;

- Нарынская область - 37,4 процента;

- Таласская область - 41,1 процента;

- Ошская область - 36,6 процента;

- город Ош - 49,4 процента;

- Джалал-Абадская область - 29,8 процента;

- Баткенская область - 34,7 процента.

«За рубежом проголосовали три тысячи 383 избирателя, что составляет 18,2 процента», - сообщил Толкунбек Абдыгулов.