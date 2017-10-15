На участке № 1216 в Бишкеке высокая активность избирателей

На участке № 1216 отмечена высокая активность избирателей. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель участка Наталья Беловолова.

На УИК сегодня должны проголосовать 1 тысяча 570 человек. На 9.30 проголосовали 114 человек. На этом же участке голосовал Омурбек Бабанов.

Техника работает без сбоев. Все пришедшие избиратели прошли идентификацию. Кроме того, пожилым и молодым гражданам вручают благодарственные письма от имени председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой. «Сначала мы проверяем, есть ли человек в списках, а затем подписываем письмо. Это инициатива Центризбиркома отметить тех, кто голосует впервые, и людей в возрасте», — пояснила Наталья Беловолова.