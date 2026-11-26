Клара Сооронкулова собрала минимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Согласно данным электронной системы сбора подписей на 26 ноября, за ее кандидатуру подписались более 30,2 тысячи человек.

По законодательству для регистрации необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей. Максимальное количество подписей, которое можно представить в ЦИК, составляет 60 тысяч.

Необходимый порог уже преодолели 5 из 11 претендентов:

Садыр Жапаров — 60 тысяч;

Исхак Масалиев — 38 тысяч 109;

Аймен Касенов — 37 тысяч 46;

Сыймык Жапыкеев — 31 тысяча 140;

Клара Сооронкулова — 30 тысяч 200.

Сбор продлится до 8 декабря. Претендентов, не набравших необходимого количества подписей, не зарегистрируют в качестве кандидатов.

Окончательный список зарегистрированных претендентов станет известен к 23 декабря.

Президентские выборы состоятся 27 января 2027 года.