Налоговое администрирование и вывод бизнеса из тени оказали незначительное влияние на инфляцию в Кыргызстане. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, усиление контроля могло повлиять на расходы предпринимателей, однако не стало существенным фактором роста цен.

«Чуть-чуть есть, но не весь объем инфляции. Если говорить, насколько на нее повлияли ужесточение налогового администрирования, контроль и процессы обеления, я думаю, оно самое минимальное», — сказал Алмамбет Шыкмамаов.

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Он пояснил, что часть предпринимателей, ранее работавших в тени и не плативших налоги, теперь вынуждена соблюдать требования законодательства. По мнению главы ГНС, это связано прежде всего с усилением цифрового контроля и мерами по выявлению недобросовестных налогоплательщиков.

Алмамбет Шыкмаматов не согласился с предположением, что дополнительная налоговая нагрузка привела к существенному росту цен для потребителей. Основные причины инфляции, по его мнению, следует искать в других экономических факторах, в том числе в банковском секторе и макроэкономических процессах.

Напомним, ранее кабмин повысил прогноз инфляции в Кыргызстане по итогам года с 9 до 14–15 процентов. Как пояснил первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев в интервью 24.kg, пересмотр связан с внешними экономическими шоками, в том числе резким подорожанием горюче-смазочных материалов.