На месте прежнего СИЗО № 21 на улице Кулатова в Бишкеке предложили построить подземный парк, а сверху парк для горожан. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, многие жители просят не возводить там многоэтажные дома, а построить подземный паркинг и над ним парк.

«Если создадим парк в центре, будет очень здорово. Многие будут приезжать туда. Я понимаю, что сейчас у мэрии, стройфирм и Госипотечной компании текут слюнки за этот лакомый кусок земли. Но давайте в этот раз откажемся от строительства домов, пусть в городе появится новое место для отдыха», — добавил Дастан Бекешев.

Напомним, в селе Нижний Норус Иссык-Атинского района сегодня открыли новый следственный изолятор ГСИН № 21, рассчитанный на 1,5 тысячи человек. Его построили в рамках переноса учреждений уголовно-исполнительной системы за пределы населенных пунктов.



