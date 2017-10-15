На участке № 8177 в Баткене бюллетеней меньше, чем избирателей

На УИК №8177 в Баткене бюллетеней предоставили меньше, чем зарегистрировано избирателей. Об этом сообщили в аппарате акыйкатчи по итогам мониторинга процесса выборов президента Кыргызстана.

По их данным, представители омбудсмена находятся на избирательных участках всех семи областей республики и в Бишкеке.

На данный момент от наблюдателей поступают сообщения о сбоях аппаратуры. Автоматически считывающие устройства не принимают бюллетени на следующих избирательных участках: №№ 7115, 2112, 5318, 1164 и 5321.

Отмечаются сбои и при идентификации избирателей. На избирательных участках №№ 4068 и 7069 нет пандусов для ЛОВЗ.