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Выборы

На участке № 8177 в Баткене бюллетеней меньше, чем избирателей

На УИК №8177 в Баткене бюллетеней предоставили меньше, чем зарегистрировано избирателей. Об этом сообщили в аппарате акыйкатчи по итогам мониторинга процесса выборов президента Кыргызстана.

По их данным, представители омбудсмена находятся на избирательных участках всех семи областей республики и в Бишкеке.

На данный момент от наблюдателей поступают сообщения о сбоях аппаратуры. Автоматически считывающие устройства не принимают бюллетени на следующих избирательных участках: №№ 7115, 2112, 5318, 1164 и 5321. 

Отмечаются сбои и при идентификации избирателей. На избирательных участках №№ 4068 и 7069 нет пандусов для ЛОВЗ.
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