Министерство обороны Великобритании направило письма 100 тысячам бывших военнослужащих, состоящих в стратегическом резерве, предложив им подготовиться к возможному возвращению на службу в случае войны.

Это первая подобная рассылка со времен холодной войны — периода противостояния СССР и США, завершившегося в 1991 году, сообщает The Telegraph.

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В письмах, подписанных главами трех видов вооруженных сил, ветеранов попросили обновить контактные данные, указать нынешнее место работы и рассказать о своих профессиональных навыках. Им предложат добровольно участвовать в тренировках и военных учениях, в том числе в крупнейших маневрах НАТО Steadfast Defender, запланированных на следующую весну.

Инициативу объяснили необходимостью укрепить обороноспособность страны и повысить готовность к возможному конфликту.

Навыки ветеранов могли измениться после ухода из армии и их нынешний гражданский опыт также может оказаться полезным для обороны, говорится в публикации.

Эти письма не означают, что резервистов собираются немедленно мобилизовать. Это просто необходимая работа, чтобы мы знали, как связаться с теми, кто подлежит призыву, и располагали актуальной информацией об их навыках и опыте, — заявил министр по делам ветеранов Кэлвин Бейли.

Инициатива появилась на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией.

Ранее МИД РФ распространил сообщение для СМИ, в котором указано, что страна находится на грани войны с Эстонией.