AI-компания Anthropic представила систему защиты данных для корпоративных клиентов, позволяющую хранить конфиденциальную информацию в собственном облаке. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Нововведение представляет собой раннюю версию и демонстрирует отход от прежней политики компании, которая обязывала корпоративных пользователей хранить запросы и ответы на серверах Anthropic. Теперь клиенты, работающие с передовыми моделями Mythos и Fable, по-прежнему должны сохранять данные в течение 30 дней, но могут делать это в инфраструктуре собственного облачного провайдера.

Как пояснил глава направления безопасности передовых моделей Anthropic Джон Туроу, при выборе самостоятельного хранения клиенты будут владеть ключами шифрования. Программное обеспечение Anthropic, запущенное в облаке заказчика, станет проводить 15-минутные сканирования сохраненных данных для выявления признаков атак.

При обнаружении потенциальной проблемы клиент получит автоматическое уведомление с деталями и сможет сам решить, как реагировать. Anthropic также получит сигнал, но не будет иметь доступа к соответствующим данным.