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Выборы

На журналиста Kloop напали на избирательном участке в Оше и отобрали телефон

На журналиста агентства Kloop напали на избирательном участке в Оше и отобрали телефон. Об этом сообщил шеф-редактор издания Эльдияр Арыкбаев.

По его данным, у корреспондента Бегимай Бекболотовой на участке № 5319 в Оше неизвестные силой отобрали смартфон. Они вывернули ей руку, вырвали телефон и стерли с него все видеофайлы.

«Милиционеры, которые стояли рядом, не приняли мер», — сообщила Бегимай Бекболотова.

Редактор Kloop.kg по южному региону Элмурат Асан добавил, что другим журналистам издания поступают угрозы. «Неизвестные отбирают у них смартфоны под предлогом, что нельзя снимать, применяют силу, а телефоны обратно не отдают», — рассказал он.

Участок № 5319 находится в средней школе № 19 имени Тараса Шевченко.

Напомним, сегодня напали и на журналистов телекомпании НТС. Однако позже в ЦИК сообщили, что никто корреспондентов не избивал. Их просто вывели из УИК за нарушение правил работы и попытки вмешаться в тайну голосования.
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