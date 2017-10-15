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Выборы

Фарид Ниязов: Выборы президента жесткие и конкурентные

«Это жесткие и конкурентные выборы, наверное, впервые в истории Кыргызстана», — заявил сегодня журналистам руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова Фарид Ниязов.

«Выборы проходят достаточно организованно, демократично и в целом в рамках закона. Есть, конечно, и сложности, как и случаи нарушений. Они фиксируются. Самым главным нашим оппонентом является подкуп избирателей. Такие попытки имеются. По ним даются сигналы в территориальные комиссии и в органы милиции. За подкуп предусмотрена уголовная ответственность», — сказал Фарид Ниязов.

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента Кыргызстана.
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