В селе Нижний Норус Иссык-Атинского района открыли новый следственный изолятор № 21 на 1,5 тысячи мест. Учреждение построили за пределами Бишкека в рамках переноса объектов уголовно-исполнительной системы из населенных пунктов.

Переезд из СИЗО на улице Кулатова планируют начать 27 ноября и завершить за два-три дня. После этого изолятор начнет работать в штатном режиме. Об этом сообщил его начальник Азат Кудайбергенов.

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По его словам, строительство заняло менее двух лет. Комплекс занимает 24 тысячи квадратных метров.

Условия для подследственных и сотрудников

В новом учреждении установили медицинское оборудование, включая аппараты УЗИ и рентген, а также технику для стоматологической помощи. Для занятий спортом предусмотрены специальные площадки, на каждом этаже оборудована душевая.

Камеры рассчитаны на 4, 8 или 12 человек. В них установлены двухъярусные кровати, тумбочки и шкафы, есть необходимая посуда, рукомойник и туалет.

Для сотрудников закупили компьютеры, мебель и другие принадлежности. По словам начальника изолятора, здесь будут работать около 200 человек. На территории комплекса построили два жилых корпуса на 48 квартир, в которых смогут поселиться сотрудники.

По оценке ведомства, условия содержания соответствуют международным обязательствам и требованиям законодательства. Строительство полностью профинансировали из республиканского бюджета.

Как будут проходить суды и добираться родственники

На территории СИЗО оборудовали четыре зала для судебных заседаний. По словам Кудайбергенова, проводить там процессы будут в отдельных случаях — например, если подследственный не может или не хочет ехать в суд.

В остальных ситуациях обвиняемых будут доставлять на заседания в обычном порядке. Конвойные сотрудники будут приезжать в Нижний Норус и по утрам вывозить тех, кому необходимо участвовать в процессе.

Журналисты поинтересовались организацией приема передач подследственным. В старом здании скапливались люди, возникали ссоры и драки.

По словам Кудайбергенова, в новом учреждении предусмотрели более просторные условия для посетителей, установили дополнительные рентгеновские аппараты и организовали удобные проходы.

«Сейчас таких конфликтов быть не должно. Раньше люди проходили через один рентгеновский аппарат. Теперь установлены дополнительные аппараты, организованы удобные проходы для входа и выхода», — сообщил он.

В новом СИЗО открылся магазин предприятия «Келечек». Заключенные смогут заказывать продукты онлайн и получать их в учреждении.

Новый изолятор находится дальше от города, поэтому родственникам обвиняемых будет сложнее добираться до него. Руководство ГСИН обратилось в соответствующие органы с просьбой организовать маршрут общественного транспорта до объекта.

Решение пока не озвучено.

«СИЗО — это не курорт»

Бывший председатель ГСИН Аскат Эгембердиев напомнил, что прежний изолятор построили в первой половине прошлого века. По словам экс-главы службы, инфраструктура устарела, условия содержания были неудовлетворительными, а уровень безопасности — низким.

«При проектировании и строительстве учли все эти вопросы, уделив особое внимание безопасности и условиям содержания», — сказал Эгембердиев.

Он назвал открытие нового СИЗО одним из важных шагов в развитии службы исполнения наказаний и связал его с реформами в системе. Экс-председатель напомнил, что в последние годы также открыли учреждения в Джалал-Абадской области и Базар-Коргоне, отремонтировали учреждение № 16 в Беловодском, ввели режимные корпуса для пожизненно осужденных в учреждении № 19 и заново построили учреждение № 14 для несовершеннолетних.

Вице-спикер Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов, лично ознакомившийся с новым изолятором, назвал разницу между старым и новым зданиями огромной.

«Насколько я помню, старый СИЗО был построен еще во время войны. Там практически не было никаких условий. А в новом учреждении они созданы», — сказал он.

Ибрагимов подчеркнул, что СИЗО — не курорт, а место временного содержания людей, которые еще не осуждены судом.

При этом он добавил, что права человека должны соблюдаться независимо от того, находится ли человек под следствием или уже получил приговор.

Перенос изолятора за пределы города он объяснил прежде всего вопросами безопасности, ведь в учреждении содержатся разные категории людей. Еще одним преимуществом парламентарий назвал возможность использовать территорию прежнего СИЗО для других городских нужд.

Что будет со старым СИЗО

Прежний СИЗО № 21, известный также как СИЗО-1, построили в 1941–1943 годах. Здание рассчитано на 1 тысячу мест. По словам главы ГСИН Чингиза Кожошева, учреждение долгое время сталкивалось с переполненностью, нехваткой финансирования и другими трудностями.

«Это большой шаг, направленный на соблюдение прав человека и развитие уголовно-исполнительной системы в соответствии с современными требованиями», — отметил Кожошев.

В 2023 году, когда планы перенести столичный изолятор стали публичными, Садыр Жапаров написал на своей странице в Facebook, что на его месте построят жилой микрорайон.

В августе того же года жители домов по соседству обратились к президенту и депутатам Жогорку Кенеша с просьбой разбить на этой территории сквер.

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«В районе улиц Горького, Жукеева-Пудовкина и Кулатова сильная загазованность, очень интенсивное движение, пробки. Кроме того, на углу улиц Жукеева-Пудовкина и Горького расположена автозаправка. Все это создает тяжелую экологическую ситуацию, и разбивка сквера могла бы хотя бы частично решить проблему загазованности и загрязненности воздуха, которым мы вынуждены дышать», — говорилось в обращении.

В дальнейшем судьбу территории публично не обсуждали до этого года. Чуть более недели назад депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева спросила мэра Бишкека Айбека Джунушалиева о планах на участок. Градоначальник не дал четкого ответа, сообщив, что сейчас разрабатывается план застройки. После подготовки документа проект обещают представить общественности для открытого обсуждения.

После прекращения работы СИЗО на улице Кулатова передадут Фонду по управлению государственным имуществом, сообщили в ГСИН. Дальнейшей судьбой здания займутся соответствующие органы.