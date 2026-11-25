Государственный банк развития Кыргызской Республики поддерживает предпринимательские инициативы женщин в рамках программы зеленого финансирования для микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

Программа поддерживает предприятия, в которых женщины выступают учредителями, совладельцами или руководителями. Цель программы — содействовать развитию равных возможностей, расширению экономической активности женщин и устойчивому росту бизнеса при условии соблюдения экологических и социальных требований.

Кто может получить поддержку:

индивидуальные предприниматели — женщины, самостоятельно осуществляющие предпринимательскую деятельность;

предприятия, в которых не менее 51 процента акций или долей участия принадлежит одной или нескольким женщинам, а также не менее 51 процента штатной численности работников составляют женщины.

Такой подход позволяет поддерживать не только бизнес, непосредственно основанный женщинами, но и предприятия, в которых женщины играют ключевую роль в собственности и трудовой деятельности.

На какие цели можно получить финансирование?

Средства предоставляются на развитие бизнеса, приобретение современного оборудования, модернизацию производства, внедрение энергосберегающих технологий, развитие сельского хозяйства и реализацию других проектов, соответствующих зеленым критериям.

Например, финансирование можно направить на:

установку систем капельного орошения;

приобретение энергоэффективного оборудования;

развитие тепличного хозяйства;

переработку сельскохозяйственной продукции;

модернизацию производственных мощностей;

внедрение экологически устойчивых технологий;

другие цели в соответствии с Зеленой таксономией КР.

Основные условия финансирования:

Валюта кредита — кыргызский сом.

Процентная ставка — 8 процентов годовых.

Срок кредитования — до пяти лет.

Для микропредприятий — до 3 миллионов сомов.

Для малых предприятий — до 8 миллионов сомов.

Для средних предприятий — до 50 миллионов сомов.

Финансирование предоставляется через банки-партнеры Государственного банка развития Кыргызской Республики: «Банк Азии», BAKAI, «АБанк» и «Дос-Кредобанк».

Поддержка женского предпринимательства — это инвестиция не только в развитие отдельных предприятий, но и в экономическое будущее страны. Расширение доступа женщин к финансовым ресурсам открывает новые возможности для реализации бизнес-инициатив, способствует созданию рабочих мест, повышению благосостояния семей и развитию региональной экономики.

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