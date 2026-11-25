Госбанк развития поддерживает женское предпринимательство в Кыргызстане
Государственный банк развития Кыргызской Республики поддерживает предпринимательские инициативы женщин в рамках программы зеленого финансирования для микро-, малых и средних предприятий (ММСП).
Программа поддерживает предприятия, в которых женщины выступают учредителями, совладельцами или руководителями. Цель программы — содействовать развитию равных возможностей, расширению экономической активности женщин и устойчивому росту бизнеса при условии соблюдения экологических и социальных требований.
Кто может получить поддержку:
-
индивидуальные предприниматели — женщины, самостоятельно осуществляющие предпринимательскую деятельность;
-
предприятия, в которых не менее 51 процента акций или долей участия принадлежит одной или нескольким женщинам, а также не менее 51 процента штатной численности работников составляют женщины.
Такой подход позволяет поддерживать не только бизнес, непосредственно основанный женщинами, но и предприятия, в которых женщины играют ключевую роль в собственности и трудовой деятельности.
На какие цели можно получить финансирование?
Средства предоставляются на развитие бизнеса, приобретение современного оборудования, модернизацию производства, внедрение энергосберегающих технологий, развитие сельского хозяйства и реализацию других проектов, соответствующих зеленым критериям.
Например, финансирование можно направить на:
-
установку систем капельного орошения;
-
приобретение энергоэффективного оборудования;
-
развитие тепличного хозяйства;
-
переработку сельскохозяйственной продукции;
-
модернизацию производственных мощностей;
-
внедрение экологически устойчивых технологий;
-
другие цели в соответствии с Зеленой таксономией КР.
Основные условия финансирования:
-
Валюта кредита — кыргызский сом.
-
Процентная ставка — 8 процентов годовых.
-
Срок кредитования — до пяти лет.
-
Для микропредприятий — до 3 миллионов сомов.
-
Для малых предприятий — до 8 миллионов сомов.
-
Для средних предприятий — до 50 миллионов сомов.
Финансирование предоставляется через банки-партнеры Государственного банка развития Кыргызской Республики: «Банк Азии», BAKAI, «АБанк» и «Дос-Кредобанк».
Поддержка женского предпринимательства — это инвестиция не только в развитие отдельных предприятий, но и в экономическое будущее страны. Расширение доступа женщин к финансовым ресурсам открывает новые возможности для реализации бизнес-инициатив, способствует созданию рабочих мест, повышению благосостояния семей и развитию региональной экономики.
Подробнее на sdb.kg.