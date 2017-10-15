Село Военно-Антоновка к началу голосования осталось без электричества

В 3.45 15 октября южные части совхоза Фрунзе и села Военно-Антоновка остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».

По ее данным, неизвестный водитель на автомашине Nissan Cefiro врезался в опору линии электропередачи 10 кВ от подстанции «Военно-Антоновка».

В 9.35 последствия ЧП были устранены, и все 29 трансформаторных подстанций, оставшихся без напряжения, подключили к электроснабжению. Ущерб составил более 22 тысяч сомов.

Выездная бригада электромонтеров Сокулукского РЭС обнаружила лишь смятую машину без номеров.

Материалы происшествия передали в Сокулукский РОВД.