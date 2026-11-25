ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к своим абонентам с просьбой ежемесячно с 15-го по 30-е число отправлять актуальные показания счетчиков.

Согласно условиям заключенного договора, каждый потребитель обязан регулярно предоставлять эти сведения, даже если расход природного газа за месяц был нулевым.

В первую очередь это касается жителей квартир, где установлены счетчики без функции дистанционной передачи данных, а также владельцев частных домов со старыми моделями приборов учета.

Если абонент планирует временно не использовать голубое топливо, об этом нужно заранее сообщить в «Газпром Кыргызстан». Подать соответствующее заявление можно дистанционно — через «личный кабинет» на официальном сайте компании или в мобильном приложении «Мой газ».

В случае если данные счетчика не поступили вовремя, начисления производятся исходя из среднемесячного расхода. При отсутствии показаний более трех месяцев подряд расчет начинает вестись по установленным нормативам, из-за чего сумма в квитанции может превысить реальное потребление.

Передать показания можно несколькими способами:

в мобильном приложении «Мой газ»;

в «личном кабинете» на сайте gazprom.kg;

по короткому номеру телефона 4444;

на WhatsApp по номеру +996 701 68 07 07.

С помощью Telegram-бота @gazpromkg_bot.