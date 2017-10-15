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Выборы

Штаб Омурбека Бабанова рассказал о выявленных нарушениях

Советник кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова Мирсулжан Намазалиев рассказал о выявленных в ходе выборов нарушениях.

По его словам, в Джалал-Абаде на участке №2250 не дают снимать на камеру. На участках можно снимать. Самое главное: бюллетень и то, за кого отдан голос, не должны попасть в кадр.

На участке №1114 в Оше бюллетени выдают в одной комнате, а голосование проходит в другом помещении. Это грубое нарушение, так как наблюдатели должны видеть весь процесс голосования.

Члену комиссии не разрешили снимать, его выгнали с участка №5313.

В Бишкеке остановили микроавтобус штаба. Дошло до рукоприкладства.

В Кара-Кульжде у бабушки потребовали показать бюллетень. Она проголосовала за Бабанова, и ее бюллетень порвали. «Где-то требуют показать бюллетень. Людей не пускают на участки, если они за Бабанова. Такие нарушения происходят ежеминутно», — сказал Мирсулжан Намазалиев.
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