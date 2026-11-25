Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов обратился к руководителям государственных и муниципальных органов с просьбой информировать сотрудников о возможности поддержать кандидатов на предстоящих выборах главы государства через приложение «Тундук». Соответствующее обращение он опубликовал в социальных сетях.

Аскат Алагозов напомнил о недавнем обращении президента Садыра Жапарова, который призвал создать условия для участия всех претендентов в президентских выборах.

По словам пресс-секретаря, до завершения сбора подписей остается немного времени. Поддержать кандидатов через приложение «Тундук» можно до 8 декабря.

«Каждый гражданин может через приложение «Тундук» поддержать и поставить свою подпись не за одного, а за нескольких кандидатов. Это не голосование, а одно из предусмотренных законом условий для допуска претендентов к участию в выборах», — отметил он.

Отдельно Аскат Алагозов обратился к руководителям государственных и муниципальных органов.

«Прошу вас довести до своих сотрудников и коллег достоверную информацию о порядке сбора подписей и создать условия для их активного участия в этом процессе», — написал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что для участия в выборах претендентам необходимо собрать 30 тысяч подписей.

По его мнению, кандидаты, которым не удастся выполнить это требование, могут политизировать ситуацию и обвинить власти в создании препятствий.

«В приложении «Тундук» никто не может препятствовать кандидатам. Список граждан, поддержавших того или иного претендента, недоступен никому, кроме самого кандидата. Давайте прекратим необоснованно критиковать власть и политизировать этот вопрос», — заявил пресс-секретарь.

Он призвал граждан содействовать честным, открытым и конкурентным выборам.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Для регистрации кандидаты должны собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей. При этом поддержка претендента через «Тундук» не является голосованием на выборах.