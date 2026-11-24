Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поблагодарил сотрудников городских служб за работу и заявил, что к 150-летию столицы город должен заметно измениться.

В своем обращении Джунушалиева отметил, что с 2021 года в Бишкеке завершили строительство дорог и детских площадок, работы на которых ранее были остановлены. По словам градоначальника, городские службы привели в порядок ряд объектов и продолжают заниматься благоустройством.

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«Мы можем изменить город и меняем его. Я выражаю благодарность всем вам за это», — сказал мэр.

Он добавил, что рассчитывает сохранить нынешние темпы работы в ближайшие два-три года и к 2028 году Бишкек должен преобразиться.

« К 150-летию мы должны реализовать множество инфраструктурных решений, построить объекты. Город должен быть другим Айбек Джунушалиев

Как озвучил градоначальник, юбилей столицы планируют отметить на государственном уровне. Мэр подчеркнул, что для изменения облика города важна работа всех муниципальных служб.