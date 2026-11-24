Мэр Бишкека планирует преобразить столицу к 2028 году
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поблагодарил сотрудников городских служб за работу и заявил, что к 150-летию столицы город должен заметно измениться.
В своем обращении Джунушалиева отметил, что с 2021 года в Бишкеке завершили строительство дорог и детских площадок, работы на которых ранее были остановлены. По словам градоначальника, городские службы привели в порядок ряд объектов и продолжают заниматься благоустройством.
«Мы можем изменить город и меняем его. Я выражаю благодарность всем вам за это», — сказал мэр.
Он добавил, что рассчитывает сохранить нынешние темпы работы в ближайшие два-три года и к 2028 году Бишкек должен преобразиться.
Как озвучил градоначальник, юбилей столицы планируют отметить на государственном уровне. Мэр подчеркнул, что для изменения облика города важна работа всех муниципальных служб.