Роман кыргызского писателя Султана Раева «Потоп» (в кыргызской версии «Топон»), переведенный на венгерский язык, вышел в финал престижного литературного конкурса «Книга года» в Венгрии. Произведение представлено в категории «Зарубежная художественная литература».

В конкурсе участвуют более пятидесяти писателей со всего мира. Победителей определяют путем читательского голосования.

Роман перевел на венгерский язык известный литературный переводчик Йожеф Горетити. Благодаря его работе венгерские читатели получили возможность познакомиться с одним из наиболее глубоких и философски насыщенных произведений современной кыргызской литературы.

В основе произведения — история четырех людей, переживших гибель цивилизации.

«Через судьбы своих героев писатель ставит универсальные вопросы: способен ли человек начать все заново? Можно ли избежать повторения ошибок прошлого? Что в действительности остается после гибели цивилизации? Именно эта универсальность делает роман актуальным для читателей разных стран и культур. В художественном мире Раева потоп представляет собой не только природную катастрофу, но и метафору нравственного кризиса, исторической ответственности и тревоги за будущее человечества», — говорится в публикации.

В венгерское издание также вошли произведения Султана Раева «Касаба» и «Мальчик, держащий солнце в руках».

В «Касабе» через историю волка раскрываются темы жизни и смерти, дружбы, любви и отношений человека с природой. В произведении «Мальчик, держащий солнце в руках» автор обращается к столкновению общественных ожиданий с традиционными ценностями и поиску гармоничного мироустройства. Согласно аннотации, разные по сюжету тексты объединяет тревога за будущее человечества.

Выход романа «Потоп» в финал венгерского конкурса «Книга года» и интерес к творчеству Султана Раева в Европе свидетельствуют о международном признании писателя и растущем внимании к современной кыргызской прозе.

«Возможно, именно в этом и заключается особая сила произведения Султана Раева: рассказывая о гибели целого мира через судьбы четырех людей, писатель в действительности обращается ко всему человечеству. Роман побуждает читателя задуматься о хрупкости цивилизации и о том, способно ли человечество извлекать уроки из собственной истории», — отмечают критики.

Роман «Потоп» и ранее получал международное признание. В 2017 году он получил Гран-при литературного конкурса в Стокгольме. В 2019-м Султан Раев стал лауреатом литературной премии имени Генрика Сенкевича за это произведение.