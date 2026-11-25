В селе Нижний Норус Иссык-Атинского района открыли новый следственный изолятор ГСИН № 21, рассчитанный на 1,5 тысячи человек. Его построили в рамках переноса учреждений уголовно-исполнительной системы за пределы населенных пунктов.

Общая площадь комплекса составляет 24 тысячи квадратных метров. Для сотрудников также построили жилой комплекс из двух корпусов на 48 квартир, спортивный зал, открытую спортивную площадку и парковку.

В открытии приняли участие глава Государственной службы исполнения наказаний Чингиз Кожошев, депутаты Жогорку Кенеша, представители кабинета министров, института омбудсмена и прокуратуры.

Чингиз Кожошев напомнил, что прежний СИЗО № 21 на улице Кулатова в Бишкеке был построен в 1941-1943 годах. «За долгие годы учреждение столкнулось с переполненностью, нехваткой финансирования и другими сложностями», — заявил он.

По словам главы ГСИН, объект построили в сравнительно короткие сроки при поддержке руководства страны. Он подчеркнул, что условия содержания в новом изоляторе приведены в соответствие с международными обязательствами Кыргызстана и требованиями законодательства.

«Строительство такого масштабного объекта полностью профинансировано из республиканского бюджета. Новый комплекс обеспечит сотрудников современной инфраструктурой и безопасными условиями работы», — отметил Чингиз Кожошев.

Он поблагодарил государство за поддержку проекта и заявил, что сотрудники ГСИН готовы обеспечивать порядок в учреждениях и безопасность граждан.

Старый СИЗО № 21 в центре Бишкека прекратит свою работу.