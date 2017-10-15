Омурбек Бабанов финансировал президентскую кампанию Алмазбека Атамбаева. В этом признался сам кандидат в президенты КР.

По его словам, он никогда не был начальником штаба Бакиева. «Атамбаев знает, что я был чужой в той команде. Я добровольно подал заявление и ушел из правительства Усенова. Я не держался за кресло и не боялся, я не находился в Америке. В 2010 году я создал партию «Республика». Мы выиграли выборы в Жогорку Кенеш. Когда у Атамбаева не получилось создать коалицию, я протянул ему руку и сказал, что он должен возглавить правительство», — сказал Омурбек Бабанов.

«Я помогал ему не только со своей командой, но и материально. После того как я ушел с поста премьер-министра, Алмазбек Атамбаев извинился, сказав, что это было ошибкой», — отметил Омурбек Бабанов.