Журналистка платформы «МедиаХаб» Асел Шамилова 24 ноября дала показания в милиции. Поводом стало заявление бывшего заместителя начальника Тонского РОВД Улана Кыдыралиева, на которого было направлено журналистское расследование о домашнем насилии и сексуальных домогательствах.

Расследование под названием «Милиция күйөөм үч жыл кордоду» («Муж-милиционер издевался надо мной три года») вышло на платформе «МедиаХаб» 7 октября. В материале супруга Улана Кыдыралиева рассказала, что на протяжении последних двух лет подвергалась домашнему насилию. Кроме того, женщина сообщила, что Улан Кыдыралиев отправлял коллегам фото интимного характера, снятое в служебном кабинете в форменной одежде. Она обратилась за помощью к журналистам, заявив, что расследование в отношении ее мужа не проводится объективно, а добиться справедливого разбирательства самостоятельно ей не удалось. После публикации расследования Улан Кыдыралиев написал заявление об увольнении и покинул должность.

По словам адвоката Бакыта Автандила, допрос Асел Шамиловой продолжался около трех часов. Он отметил, что во время беседы следователь задавал журналистке наводящие вопросы, в том числе о том, почему редакция решила опубликовать такой материал.

Защита объяснила следствию, что журналисты имеют право освещать общественно значимые вопросы и сообщать о возможных нарушениях прав человека.

Само расследование, по словам адвоката, продолжается. Следствию предстоит опросить других участников дела и по его итогам принять процессуальное решение.

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Асел Шамилова в интервью 24.kg заявила, что считает абсурдным сам факт вызова журналистки на допрос в этой ситуации. По ее мнению, правоохранительные органы должны проверять не журналистов, которые рассказали о возможных нарушениях, а обстоятельства, изложенные в расследовании.

Асель Шамилова считает, что заявление супруги Улана Кыдыралиева не должны были рассматривать сотрудники милиции. На момент выхода расследования он занимал должность заместителя начальника Тонского районного отдела внутренних дел. По мнению журналистки, проверку в отношении сотрудника такого уровня должны были проводить прокуратура или ГКНБ.

Она также указала на нарушения, которые, по ее словам, допускались при рассмотрении обращения женщины. В частности, Кыдыралиев продолжал занимать руководящую должность, несмотря на заявление супруги о домашнем насилии. Асел Шамилова считает, что на время проверки его следовало отстранить от исполнения обязанностей.

Кроме того, журналистка утверждает, что Кыдыралиев пытался добиться отзыва заявления, используя служебное положение. По ее словам, он направил к отцу супруги двух подчиненных следователей, чтобы они убедили женщину отказаться от обращения в милицию. При этом мужчина продолжал звонить и писать жене с требованием забрать заявление, несмотря на выданный ей охранный ордер.

«Помимо обвинений в домашнем насилии в расследовании были изложены сведения о возможных фактах сексуальных домогательств со стороны Улана Кыдыралиева в отношении его коллег. В МВД подтвердили наличие соответствующих фактов, однако пояснили, что без заявления потерпевших не могут возбудить уголовное дело», — рассказала журналист.

Она призвала руководство МВД взять ситуацию под личный контроль и проверить не только заявление против нее, но и обстоятельства дела против Улана Кыдыралиева.

«Сейчас есть поручение президента о том, чтобы к фактам семейного насилия относились особенно внимательно, тщательно проверяли их, пресекали такие случаи и занимались их профилактикой. Поэтому у меня возникает вопрос: неужели МВД действует вопреки поручению президента? В отношении Улана Кыдыралиева как минимум следовало возбудить уголовное дело, в его действиях есть состав преступления», — отметила журналист.