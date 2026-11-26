МИД России распространил сообщение для СМИ, в котором заявлено, что Эстония и РФ находятся на грани состояния войны.

Уточняется, что 23 ноября в МИД России был вызван Временный Поверенный в делах Эстонии в РФ Марек Юхтеги, которому «заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря».

Также указано, что дипломату разъяснили «недопустимость подобных скоропалительных обвинений, не имеющих под собой никакой доказательной базы».

Закрытие государственной границы в первую очередь нанесет очередной удар по эстонской экономике и бумерангом обернется как для самого Таллина, так и для его союзников по ЕС и НАТО, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Эстонскому дипломату указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с РФ.

Таллин также обвинили в попытке чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море (в октябре введен полный запрет на транзит российского и белорусского зерна через эстонскую территорию).

«Для решения «русского вопроса» Таллин прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям, депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить право на доступ к родному языку и культуре», — говорится в тексте.

Российская сторона оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер, направленных на защиту национальных интересов и законных прав граждан РФ.