ГКНБ пресек незаконную схему оформления медицинских справок для иностранных граждан. По данным комитета, документы выдавали за деньги без прохождения медицинского осмотра.

По версии следствия, сотрудники одного из центров общеврачебной практики систематически оформляли справки формы № 086 без личного участия заявителей. В дальнейшем документы использовали для легализации иностранцев в Кыргызстане.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержали сотрудника медучреждения и иностранного гражданина. Второго водворили в СИЗО ГКНБ.

Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы.