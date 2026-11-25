Президент Беларуси заявил, что готов прилететь с главой Украины Владимиром Зеленским в Москву в качестве гаранта безопасности. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью французскому журналу Le Point.

«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Не согласится — пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться», — сказал он.

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Лукашенко также отметил, что в формате Беларусь — Украина — Россия можно было бы быстрее урегулировать конфликт, чем при участии Европы.

«Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее. Мы три славянских народа. Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше», — пояснил глава Беларуси.

Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно приглашал Владимира Зеленского приехать в Москву.

Киев каждый раз отклонял предложение и предлагал встретиться на нейтральной территории.