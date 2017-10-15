Атамбаев: Помощи от Казахстана в $100 миллионов нам не надо

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прокомментировал сегодня журналистам ситуацию, сложившуюся на кыргызско-казахской границе.

«Власти Казахстана объясняют ситуацию выборами в Кыргызстане. Но другие соседи таких мер не предпринимают. У гражданки Казахстана, пока стояла в очереди, сердце схватило, она умерла... Что я могу сказать? Если ситуация после выборов останется прежней, я потребую внеочередного созыва глав государств ЕАЭС. Тогда надо определиться — есть ЕАЭС или нет», — сказал он.

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«Я уже в Астане говорил: этот союз мне иногда скотный двор напоминает из произведения Оруэлла. Один из персонажей, свинья, говорит: «Все животные равны, но кто-то равнее». Если это союз, то все должны быть равны. Иначе что это за союз. Уже не первый раз такие действия направлены на разрушение союза. В прошлом году мы дали сумасшедшие поблажки Казахстану, чтобы он на льготных условиях вступил в ВТО», — добавил президент.

«Сейчас нас упрекают, что Казахстан даст нам на инвестиции $100 миллионов. Но это соглашение подписали еще в 2007 году. Тогда я предложил помочь оборудованием, «железками», которые им не нужны. Техническая помощь это называется. Это было в 2014-м, и вот они три года ждали. Честно говоря, нам эта помощь не нужна. Можно поднять стенограмму декабрьского заседания в Петербурге. Надо отказаться от этой помощи. Легче купить эти «железки». Надо будет — я сам помогу найти деньги», — отметил Алмазбек Атамбаев.