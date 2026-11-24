На Марсе обнаружили длинные изогнутые ряды светлых валунов, образующие узор в виде гигантского отпечатка пальца размером 5 на 15 километров. Геологическую структуру зафиксировала камера высокого разрешения HiRISE орбитального аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, пишет издание ScienceAlert.

Участок с необычным рельефом расположен в вулканической области Фарсида рядом с марсианским экватором на высоте 5 тысяч 455 метров. На архивных орбитальных снимках 2002 года местность выглядела практически ровной, однако новые кадры позволили рассмотреть четкие ряды камней с промежутками от 5 до 10 метров.

Планетолог Геологической службы США Пол Гайслер подтвердил уникальность находки. Специалисты ранее не фиксировали аналогичных симметричных узоров ни в одном другом регионе Красной планеты.

У происхождения каменных гребней пока нет однозначного объяснения, однако планетологи рассматривают две основные версии:

на Земле в приполярных и высокогорных зонах многократные перепады температур сортируют породу, отделяя крупные валуны от мелкой фракции в полосы и многоугольники;

во время марсотрясений работает так называемый эффект бразильского ореха: мелкие частицы грунта просыпаются вниз, выталкивая крупные камни на поверхность.

Исследователям предстоит выяснить, способна ли сейсмическая активность выстроить многотонные валуны в настолько геометрически правильные дуги.