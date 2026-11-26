Совет Евразийской экономической комиссии принял решение «О маркировке отдельных видов мясной продукции средствами идентификации». Документ устанавливает единые для Евразийского экономического союза правила маркировки готовой мясной продукции в потребительской упаковке, сообщает пресс-служба организации.

В перечень товаров, подлежащих маркировке, включены колбасы и аналогичные продукты, готовые продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови, соленое, сушеное и копченое мясо, пищевой свиной жир и жир домашней птицы, экстракты и соки из мяса.

Мясные консервы, маркировка которых ранее уже урегулирована решением Совета ЕЭК, а также полуфабрикаты в перечень не вошли.

Решением также утверждены характеристики средства идентификации, требования к сведениям о маркированных товарах, которыми обмениваются государства ЕАЭС, и минимальный состав данных, доступных потребителям.

Каждое государство союза самостоятельно определяет, вводить ли маркировку мясной продукции на своей территории, а также дату ее введения. О такой дате необходимо уведомить комиссию не позднее чем за шесть месяцев.

«Мясные изделия, произведенные в Ереване, Минске, Астане, Бишкеке или Москве, будут маркироваться по единым правилам. Для бизнеса это понятные и одинаковые требования на всем пространстве союза, для контролирующих органов — прозрачность рынка и действенный инструмент против нарушений. А покупатель в любой стране ЕАЭС, отсканировав код, сможет проверить, что именно он кладет в корзину», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.