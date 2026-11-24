Три нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе. Об этом сообщают СМИ Ирана со ссылкой на заявление Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Инциденты произошли в течение нескольких часов, уточняют журналисты.

Информации о пострадавших нет. Также не сообщается о масштабах повреждений судов.

Ранее пресс-служба КСИР сообщила, что над восточной частью Ормузского пролива сбит 20-й по счету американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-1 Predator.

Напомним, Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля атаки США и Израиля против Ирана.

КСИР ранее сообщал, что два нефтяных танкера, нарушивших режим судоходства, загорелись в результате подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

По данным ведомства, инцидент произошел в первой половине дня 22 ноября. Суда вошли в запретную зону к востоку от Ормузского пролива, проигнорировав ранее сделанные предупреждения и отключив навигационные системы и системы автоматической идентификации.

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