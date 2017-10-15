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Выборы

База не обновилась. Некоторые избиратели не смогут проголосовать

Избиратели продолжают жаловаться на то, что их не внесли в список голосующих. Об этом написал пользователь в социальной сети.

«Моя супруга поменяла месяц назад паспорт. Сменила прописку. Однако в списках избирателей она до сих пор числится в Караколе. В Бишкеке ее нет. Позвонил в колл-центр 119, оператор проверила данные и подтвердила. Жена не сможет в Бишкеке проголосовать, так как данные еще не обновились. Меня удивляет, почему так долго обновляются данные? А сколько людей сейчас сменили паспорта на новые, и если кто менял прописку, они все будут необновленными. Ехать в другой город ради выборов — не каждый на это пойдет», — отметил пользователь.

После публикации информации о том, что многие избиратели нашли себя на участках, где никогда не проживали, с ИА «24.kg» связались сотрудники Генеральной прокуратуры с просьбой представить имена избирателей. Надзорный орган проводит проверку.
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