Все участки в Сокулукском районе работают в штатном режиме

Все избирательные участки в Сокулукском районе работают в штатном режиме. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ТИК Алманбет Белеков.

Напомним, ранее ОАО «Северэлектро» сообщило, что неизвестный водитель на автомашине Nissan Cefiro врезался в опору линии электропередачи 10 кВ от подстанции «Военно-Антоновка». В 9.35 последствия ЧП были устранены, и все 29 трансформаторных подстанций, оставшихся без напряжения, подключили к электроснабжению.

Однако это не повлияло на электроснабжение избирательных участков. Оборудование не давало сбоев, свет не отключали.