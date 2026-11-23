В жилмассиве «Ак-Босого» открыли обновленный участок улицы Чуй
В жилмассиве «Ак-Босого» после капитального ремонта открыли участок улицы Чуй протяженностью 1,8 километра. В мероприятии принял участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, сообщили в муниципалитете.
Дорогу обновили на отрезке от улицы Саадаева до улицы Жерге-Тал. Подрядчиком выступила компания «Су-4 Кара-Балта».
После открытия в расположенном рядом сквере высадили 38 саженцев катальпы.
Во время встречи с жителями мэр выслушал их обращения и предложения. По итогам беседы он поручил главе Первомайской районной администрации проработать поднятые вопросы и принять меры для их решения.