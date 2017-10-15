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На юге наблюдателям запрещали ставить опознавательные камеры

«На юге наблюдателям запрещали ставить опознавательные камеры. В Бишкеке такого не было», — заявил ИА «24.kg» правозащитник Канат Азиз.

По его словам, всего активистам удалось поставить около 1 тысячи видеокамер. При этом в столице никто не препятствовал видеосъемке на избирательном участке. А вот на юге этому препятствовали как правоохранительные органы, так и представители кандидатов в президенты, отметил правозащитник.

«Я сегодня сам проехал по нескольким участкам в столице. Основных нарушений в Бишкеке не было. Но вот на юге было много случаев, когда камеры не разрешали ставить, ссылаясь на то, что это запрещено законом. На одном из УИК после трех предупреждений камеру все-таки убрали. Могу сказать, что пилотный проект по установке опознавательных камер в целом прошел успешно. Что касается нарушений, то основные нарушения, как правило, начинаются после 17.00. Данные об итогах нашего мониторинга мы предоставим позже», — рассказал Канат Азиз.
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