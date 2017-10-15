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МИД прокомментировал ситуацию возле посольства Кыргызстана в Москве

В Министерстве иностранных дел прокомментировали ситуацию возле посольства Кыргызстана в Москве. 

Напомним, ранее в ИА «24.kg» очевидцы прислали видео, где предположительно возле кыргызского посольства в Москве (Россия) несколько десятков людей выражали свое возмущение, а некоторые даже выкрикивали призывы выйти на митинг. 

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Айымкан Кулукеева подтвердила факт. По ее словам, недовольство некоторых граждан КР связано с избирательным процессом.

Она отметила, что возле дипломатического ведомства находятся от 30 до 100 кыргызстанцев.

«Согласно закону,  граждане Кыргызстана, находящиеся за рубежом, голосуют только на территории дипломатических представительств, а право голоса имеют граждане, которые сдали биометрические данные и встали на консульский учет», - напомнила Айымкан Кулукеева.

По ее данным, возмущались те, кого не оказалось в списках избирателей.

В России открыто шесть участков, один из которых в Москве, где в список избирателей вошли 6 тысяч 707 человек и на 16.00 по бишкекскому времени проголосовали 714 человек. Всего же за рубежом могут проголосовать 18 тысяч 580 граждан КР.
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