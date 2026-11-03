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Лига чемпионов УЕФА: матчи, расписание и бомбардиры

13:01, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Сегодня стартует четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА 2026–2027 года. В нем участвуют 36 сильнейших команд Европы, которые находятся в единой турнирной системе. Прямой выход в 1/8 финала соревнований гарантируют первые восемь мест. 

Календарь и расписание матчей 

Каждая команда проведет восемь поединков против разных соперников — четыре игры на домашней арене и четыре встречи на выезде. Ниже расписание сыгранных и предстоящих матчей общего этапа. 

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Турнирная таблица общего этапа 

Все 36 участников объединены в единую турнирную сетку. Клубы, занявшие места с 1-го по 8-е, пройдут напрямую в 1/8 финала, а команды с 9-й по 24-ю позицию сыграют в стыковом раунде плей-офф. Таблица обновляется автоматически по итогам каждого завершившегося матча. 

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Гонка бомбардиров 

Борьба за титул лучшего снайпера турнира открылась с первых игровых дней. В таблице представлена актуальная статистика главных бомбардиров розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА с учетом матчей предварительного этапа турнира, который прошел летом. 

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