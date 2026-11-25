Президент США заявил, что не добивается смены власти в Иране силовым путем.

«Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не был за или против смены режима. Для меня это не было критерием», — сказал Дональд Трамп в интервью New York Post.

При этом он высказался о стремлении Израиля добиться смены власти в Иране силовым путем, и отметил, что это, «вероятно, выполнимо». Он подчеркнул, что сам такую цель не преследует.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что обсуждал с Трампом дальнейшие совместные шаги против Тегерана. Он назвал смену власти в ИРИ «главной задачей».

По словам Трампа, Вашингтон и Тегеран продолжают непрямые консультации о прекращении конфликта. Он также сообщил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если договоренности не будут достигнуты.