Депутаты Жогорку Кенеша 26 ноября в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий штрафы и лишение водительских удостоверений за драки и агрессивное поведение на дорогах.

Один из инициаторов законопроекта Бактыяр Калпаев отметил, что в последнее время участились случаи агрессивного поведения водителей. В качестве примера он привел инцидент, произошедший в июле в Ошской области, когда во время дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом.

Согласно предлагаемым поправкам, участие водителей в драках, конфликтах или иных агрессивных действиях на проезжей части либо в местах дорожного движения, если они создают угрозу безопасности, будет наказываться штрафом в размере 10 тысяч сомов.

При повторном нарушении в течение года водителя будут лишать права управления транспортным средством на шесть месяцев.

Спикер парламента Марлен Маматалиев, также выступивший инициатором законопроекта, подчеркнул, что его цель — не сбор штрафов, а повышение дисциплины на дорогах.

Он добавил, что ко второму чтению предлагаемые нормы дополнительно изучат совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел.

Вице-спикер Болот Ибрагимов поинтересовался, как подобные случаи квалифицируются по действующему законодательству.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширхождаев пояснил, что, если в результате конфликта не причинен ущерб, применяется статья об автохулиганстве или мелком хулиганстве Кодекса о правонарушениях. Если же есть пострадавшие или причинен ущерб, действия участников могут квалифицироваться как хулиганство по Уголовному кодексу.

Болот Ибрагимов рекомендовал дополнительно проработать инициативу и рассмотреть возможность включения предлагаемых норм в одну из действующих статей.