В социальных сетях распространилось видео, на котором большая группа людей ожидает своей очереди на сдачу теста в «Кыргызтесте». Посетители вынуждены ждать в неудобных условиях.

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Как сообщила 24.kg директор учреждения Батма Топоева-Ставинская, очереди возникают из-за увеличения числа желающих пройти тестирование. По ее словам, нынешнее помещение пока не позволяет организовать прием посетителей в более комфортных условиях. Это создает неудобства не только для тестируемых, но и для сотрудников учреждения.

Решить проблему рассчитывают до конца этого года. «Кыргызтест» переедет в новое здание, где предусмотрены условия как для сдачи тестов, так и для ожидания своей очереди. Кроме того, количество одновременно сдающих тест увеличится с 50 до 70 человек. Также планируется обновить устаревшую технику.

Батма Топоева-Ставинская пояснила, что изначально в распоряжении учреждения было 70 мест для тестирования. Однако сейчас часть оборудования задействована в выездной работе.

«20 ноутбуков использует мобильная группа, которая проводит тестирование в северных регионах. Еще одна группа работает на юге с 30 ноутбуками. Кроме того, частная школа в Бишкеке три дня в неделю предоставляет нам помещения и оборудование для проведения тестов, и мы этим пользуемся. В связи с действующими требованиями законодательства число желающих пройти тестирование увеличилось», — рассказала она.

С начала года более 30 тысяч человек прошли тестирование на определение уровня владения государственным языком через систему «Кыргызтест».