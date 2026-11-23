Садыр Жапаров призвал местных руководителей и государственных служащих не вмешиваться в предвыборную агитацию и не поддерживать отдельных кандидатов на президентских выборах. Вместо этого они должны помочь увеличить явку избирателей, заявил президент на республиканском совещание.

Жапаров подчеркнул, что чиновники, учителя и врачи не должны агитировать за какого-либо кандидата, в том числе и за него.

«Вы не обязаны проводить агитацию ни за одного кандидата, в том числе и за меня. Поэтому не участвуйте в предвыборной агитации. Знаете, что вы обязаны делать? Обеспечить участие народа в выборах», — поделился президент.

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По его словам, местные власти должны объяснять жителям важность голосования и призывать их прийти на избирательные участки. При этом чиновники не должны ограничиваться собственным участием в выборах, а должны способствовать тому, чтобы проголосовали и другие жители.

Глава страны напомнил, что на прошлых выборах в Жогорку Кенеш применили голосование по интервалам. По его словам, это позволило увеличить число участников на 290 тысяч человек по сравнению с предыдущими выборами, однако явка все равно не превысила 40 процентов.

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Президент рассказал об изменении порядка проведения выборов. Как он отметил, день голосования решили сделать нерабочим, но сохранить за гражданами зарплату, пособия и трудовой стаж. При этом Жапаров заявил, что эти гарантии будут действовать для тех, кто придет на выборы.

«Это нужно хорошо объяснить народу. Это ваш долг — не вмешиваться в агитацию, а обеспечить участие избирателей, живущих на вашей территории», — обратился он к руководителям на местах.

Жапаров заявил, что рассчитывает на участие 60–70 процентов избирателей, а при хорошей организации работы явка может достичь 80 процентов.

«Раньше, вы знаете, никто не скрывал: кто сидит во власти, только работай на него, веди его и сажай. Мы не даем такой путь, мы не нуждаемся в таком», — подчеркнул президент.