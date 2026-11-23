Президентские выборы. Садыр Жапаров рассчитывает на явку до 80 процентов
Садыр Жапаров призвал местных руководителей и государственных служащих не вмешиваться в предвыборную агитацию и не поддерживать отдельных кандидатов на президентских выборах. Вместо этого они должны помочь увеличить явку избирателей, заявил президент на республиканском совещание.
Жапаров подчеркнул, что чиновники, учителя и врачи не должны агитировать за какого-либо кандидата, в том числе и за него.
«Вы не обязаны проводить агитацию ни за одного кандидата, в том числе и за меня. Поэтому не участвуйте в предвыборной агитации. Знаете, что вы обязаны делать? Обеспечить участие народа в выборах», — поделился президент.
По его словам, местные власти должны объяснять жителям важность голосования и призывать их прийти на избирательные участки. При этом чиновники не должны ограничиваться собственным участием в выборах, а должны способствовать тому, чтобы проголосовали и другие жители.
Глава страны напомнил, что на прошлых выборах в Жогорку Кенеш применили голосование по интервалам. По его словам, это позволило увеличить число участников на 290 тысяч человек по сравнению с предыдущими выборами, однако явка все равно не превысила 40 процентов.
Президент рассказал об изменении порядка проведения выборов. Как он отметил, день голосования решили сделать нерабочим, но сохранить за гражданами зарплату, пособия и трудовой стаж. При этом Жапаров заявил, что эти гарантии будут действовать для тех, кто придет на выборы.
«Это нужно хорошо объяснить народу. Это ваш долг — не вмешиваться в агитацию, а обеспечить участие избирателей, живущих на вашей территории», — обратился он к руководителям на местах.
Жапаров заявил, что рассчитывает на участие 60–70 процентов избирателей, а при хорошей организации работы явка может достичь 80 процентов.
«Раньше, вы знаете, никто не скрывал: кто сидит во власти, только работай на него, веди его и сажай. Мы не даем такой путь, мы не нуждаемся в таком», — подчеркнул президент.