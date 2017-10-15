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Выборы

В ГРС и ЦИК опасаются поддельных чеков о пройденной избирателями идентификации

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов опасаются поддельных чеков после прохождения избирателями идентификации.

В письме за подписью председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, адресованном председателям территориальных и участковых комиссий, говорится о том, что, по поступившей оперативной информации, есть риск провокаций следующего характера:

— использование поддельного чека об идентификации;

— подброс лишнего бюллетеня со стороны членов УИК (подкуп) либо иных лиц при ручном подсчете бюллетеней.

Как пояснил ИА «24.kg» председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Дастан Догоев, действительно, вчера вечером поступила информация о том, что может быть подделка чеков.

«Ранее на чеках имелся QR—код, но поступила информация о том, что возможна их подделка, которую невозможно отличить от настоящих чеков. В связи с этим нами предусмотрена дополнительная мера. Для Бишкека — печать, для регионов — роспись оператора по идентификации на оборотной стороне чека», — пояснил глава ведомства.

По словам Дастана Догоева, после идентификации избирателя на оборотной стороне чека оператором ставится отметка.

«Если член УИК при выдаче бюллетеня не увидит на чеке отметку, он не отказывает избирателю, но повторно его направляет на идентификацию. Если в системе выйдет «красный фон» с теми же данными, указанными в чеке, тогда он проходит дальше и голосует. Если же фон выходит белый или появляется сообщение, что избирателя нет в списках, тогда уже составляется акт и данные передаются сотрудникам МВД», — пояснил Дастан Догоев.

Напомним, сегодня проходят выборы президента Кыргызской Республики. В списке на пост главы государства зарегистрировано 11 кандидатов в президенты.
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