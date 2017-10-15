Омурбек Бабанов: На участие в выборах меня благословил Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев благословил Омурбека Бабанова на участие в выборах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил сам кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

«Вы все являетесь свидетелями, кто раздает деньги. Не Бабанов, а кандидат от партии власти. Нет у нас чистых выборов. Когда я принял решение баллотироваться, я советовался с президентом Алмазбеком Атамбаевым. Я лично получил благословение. Он дал гарантию, что выборы будут честными. Тому были свидетели. Но ни о каких честных выборах нет речи. Алмазбек Атамбаев дезинформирует общественность. ГКНБ его дезориентировал. Свой бизнес я строил самостоятельно, а не под чьим-то крылом», — сказал Омурбек Бабанов.

По его словам, в 2007 году президент усилил СДПК, возглавлял партию и финансировал ее.