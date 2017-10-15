Темир Сариев рассказал, чем займется в первые 100 дней на посту президента

Кандидат в президенты Темир Сариев проголосовал на избирательном участке № 1046, расположенном в Бишкекском гуманитарном университете. Здесь проходят выборы главы государства.

Темир Сариев прошел биометрическую идентификацию с первого раза.

После голосования Темир Сариев, выступая преред представителями СМИ, сказал: «В нашей программе четко прописано, что мы будем делать в первые сто дней и какие неотложные задачи стоят перед государством и президентом. Все это будет реализовано. Из первых шагов это будет обращение к народу Кыргызстана, что мы должны сохранить устойчивость и развитие, мир и согласие внутри страны, наладить хорошие отношения с нашими соседями. Второй шаг — это неотложная реформа судебной системы и правоохранительных органов. И очень важный момент — наши граждане, находящиеся в России и Казахстане. Именно с этими странами необходимо начинать переговоры о двойном гражданстве».

Он также рассказал, что его беспокоит в выборном процессе.

«Мы получаем ежедневные sms-сообщения о разного рода нарушениях со стороны агитаторов разных кандидатов. Мы будем собирать всю информацию от наших наблюдателей и информировать население и СМИ», — сказал Темир Сариев.

Что касается итогов выборов, то биометрия исключает возможность массовых вбросов, «карусели», но два момента меня все же беспокоят – административный ресурс и подкуп избирателей. Темир Сариев

Напомним, сегодня проходят выборы президента Кыргызской Республики. В списке на пост главы государства зарегистрировано 11 кандидатов в президенты.

Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно Конституции, он не может повторно баллотироваться на высокий государственный пост.

